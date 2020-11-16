Об этом порталу iagorod.kz стало известно из проверенных источников. Согласно полученной информации, областное Управление по развитию языков плотно «наседает» на местный отдел культуры и развития языков в плане переименования улиц, а в будущем и самого города Рудного. Есть данные, что Рудному планируют «возвратить историческое название» – Сарыбай.

Кампания по переименованию улиц и населенных пунктов проходит по всему Казахстану, в том числе, и в рамках программы «Рухани жаңғыру»/

В Костанайской области уже переименован поселок Затобольск (теперь это город Тобыл), также Тарановский район (теперь район им. Б. Майлина), в областном центре сменили свои названия ряд улиц.

А что же в Рудном? В 2019 году на отчетной встрече акима Рудного с населением поступил вопрос о возможном переименовании улиц Ленина, 50 лет Октября, Дзержинского. Тогда экс-аким Рудного Бахытжан Гаязов ответил, что в глубине души он тоже против переименования.

- Вы знаете, что мы до 2017 года 6 улиц переименовали, но приостановили этот процесс, - сообщил аким. Также он заверил, что в ближайшие 1,5-2 года менять имена улицам в Рудном не планируют.

На отчетной встрече в феврале 2020 года журналист портала iagorod.kz также задала вопрос о переименовании улиц в Рудном. Тогда аким города ответил следующее:

- Пока действует мораторий. Из Алматы приезжал акивист, пожил в Рудном несколько дней, составлено 29 петиций о переименовании улиц, все будет решать ономастическая комиссия. Будем смотреть по желанию жителей города. Но не по живому и не умаляя заслуг деятелей СССР и суверенного Казахстана, мы должны трепетно и тщательно эти вопросы решать.

Iagorod.kz обратились в отдел культуры и развития языков акимата Рудного, руководитель отдела Жанна Джамбурчина заверила, что пока ни улицы в городе, ни тем более сам Рудный переименовывать не собираются.

- По Казахстану наблюдается тенденция возвращения населенным пунктам их исторических названий, но пока в отношении Рудного никаких разговоров не ведется, - сообщила наша собеседница.

Давайте обратимся к истории. «Первоначально «Рудный» — название поселка строителей треста «Соколоврудстрой». Позже горняки стали его называть Рудногорск. После построения палаточного городка было предложено называться Семидесятипалатинск. В официальных бумагах название населенного пункта менялось много раз. Статья В. М. Полынина (спецкорр «Огонька» - ред.), появившаяся в четырнадцатом номере «Огонька» (1955 г.) называлась «Новоселы Рудного». Она-то и подвела черту под «войной» по выбору названия. В статье есть такие слова: «Этого города нет на карте, он даже не зарегистрирован в официальных списках, у него еще нет названия, но пионеры новой Магнитки считают, что самое подходящее ему имя — город Рудный! Вот так — с легкой руки Полынина и полетели на стройку письма со всех концов Советского Союза, на которых стоял адрес — город Рудный!», - это отрывок из книги-воспоминания «Семидесятипалатинск (палаточный городок)» В. Н. Высоцкого и И. И. Дьячкова.

Откуда тогда взялось «историческое название» Сарыбай? Видимо, в Управлении по развитию языков опираются на исторический факт, согласно которому 18 февраля 1949 года летчик Михаил Сургутанов, пролетая над урочищем «Сарбай» (Сарыбай), обратил внимание на странное поведение своего компаса. После чего здесь открыли Соколовское месторождения железных руд. А дальше вы и сами знаете – в степи появился город Рудный, в котором сегодня проживает более 115 тысяч человек.