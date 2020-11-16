Обгоревшее тело мужчины обнаружили пожарные после того, как потушили огонь. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Сообщение от очевидцев о пожаре на территории частного предприятия в Лисаковске поступило на пульт дежурного 15 ноября в 17.37. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили горящий открытым пламенем сторожевой вагончик.

- Локализовать пожар удалось в 18.00. Спустя еще три минуты пожар полностью ликвидировали. На месте происшествия обнаружен частично обгоревший труп сторожа предприятия 1961 года рождения, - сообщили в пресс-службе. - Выезжали 10 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения.

Площадь пожара составила 15 кв. м. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО