Фейковую информацию о штрафах за неношение масок распространяют в Казнете, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Пользователи Казнета рассказывают о том, что по улицам населенных пунктов ездят некие группы и фотографируют людей, а затем каким-то образом распознают тех, кто был без медицинской маски. После этого якобы людям домой приходят извещения о штрафах.

Информацию о такой схеме наложения штрафов опровергли в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг.

"Сотрудники полиции совместно с мониторинговыми группами действительно проверяют увеселительные заведения, могут проверять и людей на улицах. Однако при выявлении нарушения они обязаны составить рапорт и взять письменную объяснительную у нарушителя. После этого все документы передаются в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг в регионах, где их рассматривают. Только после этого могут наложить штраф. По фотографии этого никто не делает", - пояснил официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.