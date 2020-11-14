Большая часть заболевших, как и прежде, жители областного центра - 22 человека. Данные по заболеваемости за прошедшие сутки предоставили в информационном областном штабе.

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Также 5 случаев COVID-19 выявлено в Лисаковске, 16 - в Федоровском районе, по 3 - в Денисовском и Житикаринском районе, 2 - в районе им. Б. Майлина и 1 - в Камыстинском районе.

- 25 обследованы по самообращению, 6 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили штабе. - Из числа инфицированных 20 с симптомами заболевания, 32 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 13 ноября зарегистрировано 4 212 случаев COVID-19, из них 3 358 пациентов выздоровело.