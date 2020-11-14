Партию Adal официально зарегистрировали в Казахстане
14 ноября 2020, 09:53 | Общество
Партия "Бірлік" официально сменила свое название на Adal, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
"Партия была официально зарегистрирована 11 ноября в Министерстве юстиции Казахстана. Предвыборная программа будет окончательно утверждена 19 ноября на VII съезде партии", - говорится в сообщении.
В ходе заседания в Нур-Султане 5 ноября было принято решение о переименовании партии.
Напомним, ЦИК допустила на выборы шесть политических партий.
Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут 10 января 2021 года.
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