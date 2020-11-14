Главный санврач Костанайской области разрешил объектам общепита работать до 21.00, а спортивным объектам, в том числе фитнес-клубам, только до 19.00. Согласны ли вы с таким подходом к защите здоровья населения? Да. В кафе и рестораны клиенты приходят по вечерам, а в спортобъекты могут и днем.

Да. Сидение в ресторане гораздо полезнее, чем занятия на спортивных тренажерах.

Да. Если закрывать кафе и рестораны в 19.00, то эта форма бизнеса рухнет вообще.

Нет. Работающие люди теперь лишены возможности вести здоровый образ жизни.

