Об этом сегодня, 13 ноября, на общественных слушаниях в онлайн-формате сообщил директор предприятия Аскар БЕКАПАГАНБЕТОВ. Он представил проект инвестиционной и тарифной программ на 2021-2025 годы. Директор теплокомпании рассказал о затратах и убытках.

- В связи с чем, среднеотпускной тариф для населения за отопление мы просим поднять на 2,1%, - отметил Аскар Бекпаганбетов. - Сейчас стоимость 1 Гигакалории для тех, кто платит по общедомовому счетчику, составляет 4 210,39 тенге, для тех, кто платит за 1 кв.м. площади - 181,08 тенге без НДС. В проекте мы просим повысить тариф до 4 298,11 и 184,85 тенге без НДС.

Все расходы, из которых складывается тариф, директор КТЭК наглядно показал на подготовленных слайдах.

Заместитель директора департамента Комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области Руслан ГАСАНОВ сообщил, что в 2021 году повышение тарифов для населения не планируется.

- Если повысится тариф на отопление, то подорожает и горячая вода, - сообщил Гасанов. - Мы не можем допустить повышение тарифов в период пандемии. Но окончательный ответ КТЭК предоставим 15 декабря.