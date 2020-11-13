Переход Костанайской области в «красную» зону по коронавирусу сегодня, 13 ноября, на брифинге прокомментировал главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО. Он отметил, что мониторинговая группа только за 12 ноября проверила 359 объектов. Выявлено 93 нарушения режима карантина, в основном масочного режима. Нечитайло напомнил, что даже за незначительное нарушение следует наказание в виде штрафа в размере 83 000 тенге для физических лиц. Санврач посоветовал задуматься, прежде чем нарушить карантин, «чтобы не нести материальный ущерб».

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- «Красная» зона - это чисто условное понятие, когда по ряду показателей, по уровню заболеваемости населения, производится расчёт в компьютерной программе, которая в свою очередь отмечает нашу область неблагополучной по заболеваемости и должны быть приняты ограничительные мероприятия, - сообщил Нечитайло. - Поскольку рост заболеваемости был несколько раньше, мы предусматривали, что такая ситуация возникнет. Поэтому ввели ограничения чуть раньше, они вступили в силу 9 ноября. Что касается заболеваемости, у нас с 3 апреля по 12 ноября зарегистрировано 4 169 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 416,5. Это ниже, чем в среднем по республике.

По словам Нечитайло, усиления ограничений пока нет в планах, так как они были введены заранее. Но если рост заболеваемости продолжится, то «появится основание для ужесточения карантина».

- Есть ли у вас какой-то план - при каком уровне заболеваемости будут вводить те или иные ограничения, чтобы предприниматели могли ориентироваться чего им ждать в ближайшем будущем? - спросил корреспондент «НГ».

- Как такового плана нет и не может быть. Ситуация постоянно разная. Это работа по конкретной ситуации и она не может быть запланированной. Ограничительные меры зависят от конкретного населённого пункта и количества заболевших в нём. О послаблениях можно будет задуматься только через две недели. Прошу отнестись к этому с пониманием.