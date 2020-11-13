Как сообщил хозяин дома, этот сарай он использовал для хранения дров и поэтому тот всегда был открыт. Личность погибших устанавливается.

Пожар произошел сегодня, 13 ноября, рано утром, на ул. Мостовой в районе Костанай-2. Звонок с сообщением о горящем сарае поступил на пульт дежурного в 05.15. Когда пожарная служба прибыла на место, дворовая постройка уже вовсю горела.

Огонь пожарные локализовали уже через 10 минут. Полностью потушить удалось к 05.44.

- В ходе пожара стенки сарая сборно-щитового типа обвалились. При разборке и проливки сгоревших конструкций, были обнаружены 2 сильно обгоревших трупа. В настоящее время их личность устанавливается, - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Причина пожара тоже устанавливается. Назначены судебно-медицинская экспертиза. Для выяснения обстоятельств происшествия материалы направлены в территориальные органы полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО