Большинство заболевших, как и в предыдущие дни, жители областного центра - 29 человек. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщили в областном информационном штабе.

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Также 8 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Рудном, 2 - в Аркалыке, по 4 - в Аулиекольском и Федоровском районах, по 2 - в Костанайском и Житикаринском районах и по 1 - в Камыстинском и Сарыкольском районах.

- 34 обследованы по самообращению, 11 - в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 8 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 33 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 12 ноября зарегистрировано 4 160 случаев COVID-19, из них 3 356 пациентов выздоровело.