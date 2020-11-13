Вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил, что в "красную" зону по темпам распространения коронавируса вошли Костанайская и Западно-Казахстанская области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В "красную" зону у нас входят: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Костанайская области. В "желтой" зоне остаются Акмолинская область и Нур-Султан. Все остальные регионы в "зеленой" зоне", - сказал Киясов на онлайн-брифинге СЦК.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,7 раза. 45 процентов заболеваемости по всей республике приходится на Восточно-Казахстанскую область. Значительный рост заболеваемости отмечается в Костанайской области - в 4 раза, в Западно-Казахстанской - в 3,2 раза, в Павлодарской области - в 2,7 раза.