О фактах нарушения режима карантина в Костанайской области главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО и начальник управления местной полицейской службы ДП Курмет МАЖИКЕНОВ рассказали на брифинге в РСК сегодня, 12 ноября.

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- Количество заболевших коронавирусной инфекцией в области продолжает расти, - отметил Нечитайло. - Повсеместно наблюдается нарушение масочного режима, а также работа кафе, ресторанов и частных коттеджей, где устраивают проведение праздников с массовым участием людей. В последнее время мы ежедневно выявляем от 50 до 80 таких нарушений. Хотя, к примеру, в сентябре фиксировали не более 3-6 таких нарушений в день. То есть, нарушать карантин стали в 20-30 раз чаще.

Курмет Мажикенов добавил, что в некоторых кафе и ресторанах режим умудряются нарушить дважды в сутки.

- За проведение семейных торжеств санитарные врачи уже выдали предписания кафе "Евразия", "De Marco", ресторану Terra, - уточнил Мажикенов. - В кафе "Дияр", расположенном по пр. Абая, 24, днем провели поминки с участием более 10 человек, за что им было выписано предупреждение. А уже вечером в том же кафе провели семейный банкет с участием 35 человек. Кроме того, незаконное проведение вечеринок было выявлено в более 20-ти частных коттеджах, расположенных по разным адресам.

Владимир Нечитайло напомнил, что выход жителей из дома после 22.00 ограничен. Выходить можно только в аптеку, больницу. Запрещена и работа такси. На вопрос журналиста "НГ" о том, как добираться домой тем, кто приехал в Костанай поездом из Атырау, прибывающим в 23.45, Курмет Мажикенов ответил: просить родственников, чтобы поодвезли на личных автомобилях, и сохранять билеты на поезд. В таких случаях полиция будет входить в положение.

В связи с тем, что пункт о ночных передвижениях нарушается чаще остальных, в Костанайской области в три раза увеличено количество пеших и автопатрулей полиции.