На них планируется обсудить заявку ГКП «КТЭК» на утверждение тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Фото из архива "НГ"



Для их проведения ГКП выбрало платформу ZOOM и социальную сеть Facebook, сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Instagram. Слушания пройдут завтра, 13 ноября, начало в 16.00.

В Facebook трансляцию слушаний можно посмотреть на странице руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Акана Ташпанова.



Номер для подключения к публичному слушанию посредством ZOOM:



https://us04web.zoom.us/j/9679553456?pwd=RkU4M1E1bUhLRVFrdjh2V0dwQTZzdz09



Идентификатор конференции: 967 955 3456



Код доступа: 5teaMx



Каждый желающий сможет в онлайн-режиме задать вопросы и получить на них ответы.

