Новости

Общественные слушания по тарифам КТЭК пройдут в формате онлайн

12 ноября 2020, 15:32 |  ЖКХ

На них планируется обсудить заявку ГКП «КТЭК» на утверждение тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Фото из архива "НГ"

Для их проведения ГКП выбрало платформу ZOOM и социальную сеть Facebook, сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Instagram. Слушания пройдут завтра, 13 ноября, начало в 16.00.

В Facebook трансляцию слушаний можно посмотреть на странице руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Акана Ташпанова.

Номер для подключения к публичному слушанию посредством ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/9679553456?pwd=RkU4M1E1bUhLRVFrdjh2V0dwQTZzdz09

Идентификатор конференции: 967 955 3456

Код доступа: 5teaMx

Каждый желающий сможет в онлайн-режиме задать вопросы и получить на них ответы.