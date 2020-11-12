3-процентный налог вместо ИПН и КПН введут в Казахстане
Депутаты Сената приняли поправки, предусматривающие введение 3-процентного налога для предпринимателей, пострадавших во время карантина, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото m.samcom.kz
Сенаторы предложили на два года снизить налог до 3 процентов для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за карантина. Вместо 10-20 процентов по корпоративному и 10 процентов по индивидуальному подоходному налогам компаниям и ИП надо будет уплачивать альтернативный розничный налог в размере 3 процентов.
"Для поддержки сектора, значительно пострадавшего от пандемии, предлагается освободить малый и средний бизнес от НДС и социального налога на два года. По поручению Главы государства вводится розничный налог в размере трех процентов от дохода", - сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев.
"Поэтому в рамках законопроекта сенаторами по предложению Главы государства были предложены нормы по введению нового режима розничного налога", - сказал он.
Список пострадавших секторов экономики будет определен правительством.
Законопроект с поправками в Налоговый кодекс вернут в Мажилис. После рассмотрения поправок Мажилисом проект отправят Президенту страны.
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