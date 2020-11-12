Налог на снятие пенсионных накоплений: депутаты предложили платить его в рассрочку
Сенаторы приняли поправку по отсрочке ИПН при снятии пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов ©/TENGRINEWS
"Президент поручил предоставить возможность гражданам снимать часть пенсионных накоплений. Но возникли вопросы с налогообложением. По действующему закону, если гражданин снимает свои накопления, удерживается подоходный налог, 10 процентов с суммы. То есть сразу возникает единовременная нагрузка для гражданина", - отметила депутат Ольга Булавкина на заседании Сената.
Она сообщила, что депутаты Сената предложили предоставить отсрочку уплаты ИПН. "То есть уплата будет произведена после выхода на пенсию в течение 16 лет", - пояснила она.
Сенаторы приняли поправки в Налоговый кодекс в первом чтении, но при рассмотрении во втором чтении вернули в Мажилис из-за предложенных норм по отсрочке индивидуального подоходного налога при снятии пенсионных накоплений.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.