Сенаторы приняли поправку по отсрочке ИПН при снятии пенсионных накоплений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Президент поручил предоставить возможность гражданам снимать часть пенсионных накоплений. Но возникли вопросы с налогообложением. По действующему закону, если гражданин снимает свои накопления, удерживается подоходный налог, 10 процентов с суммы. То есть сразу возникает единовременная нагрузка для гражданина", - отметила депутат Ольга Булавкина на заседании Сената.

Она сообщила, что депутаты Сената предложили предоставить отсрочку уплаты ИПН. "То есть уплата будет произведена после выхода на пенсию в течение 16 лет", - пояснила она.

В свою очередь министр национальной экономики Руслан Даленов пояснил, что сенаторы выступили с таким предложением и правительство поддержало эту инициативу, так как это действительно является нагрузкой на казахстанцев."Предложено при изъятии единовременном не удерживать налог, не взимать налог. То есть при снятии пенсионных накоплений подоходный налог у источника выплаты удерживаться не будет. А уплата будет происходить в будущем, без увеличения нагрузки. Таким образом, единовременная нагрузка не возникает, восстанавливается налоговая справедливость", - подчеркнул Даленов.

Сенаторы приняли поправки в Налоговый кодекс в первом чтении, но при рассмотрении во втором чтении вернули в Мажилис из-за предложенных норм по отсрочке индивидуального подоходного налога при снятии пенсионных накоплений.