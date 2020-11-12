Директор таразской школы Динара Нуралиева предложила разрешить гражданам при желании прописывать себя казахами в удостоверениях личности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Свое обращение она адресовала Председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву и Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.

"Я воспитывалась в многонациональной семье в селе Жалпак-Тобе Жамбылской области. Мой отец - дунганин, а мама - уйгурка. В жилах моих предков были следы русских, узбеков, татар и нескольких других национальностей. Поэтому могу смело утверждать, что во мне течет кровь представителей всей Ассамблеи народа Казахстана.

На сегодняшний день в Казахстане проживают таких, как я, сотни тысяч людей, в крови которых есть следы представителей семи-восьми этносов. Поэтому, возможно, пришло время разрешить гражданам при их желании в удостоверениях личности прописать себя казахами", - предложила директор средней школы № 34 Тараза Динара Нуралиева на заседании Ассамблеи народа Казахстана с участием Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

"На нашей общей земле мы делимся общим хлебом. Мы не должны забывать, что наше главное богатство - это наша стабильность! Если мы будем вместе, то покорим любые вершины", - добавила Динара Нуралиева.



Динара Нуралиева. Кадр из видео