Решение об этом руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА аргументировала ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Сегодня, 11 ноября, на брифинге в РСК она ответила на вопросы по организации обучения.

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В традиционном очном формате будут учится 336 школ, количество учеников в каждой из которых не достигает 180. Остальные будут заниматься дистанционно. Часть школьников 1-4 классов, как и в первой четверти, придут в дежурные классы.

- Работа на образовательных платформах стала привычной практикой и для учеников, и для учителей, - отметила Байменова.

Сообщила также, что до конца ноября завершится поставка в область компьютеров, потребность в которых для дистанционного обучения составляет 15 202. На сегодня 9 666 единиц оборудования уже доставлено.

Костанайцы, которые слушали брифинг, обратились с просьбой организовать дежурные группы и для 5-х классов. А также задали вопрос, можно ли, если младшеклассник в первой четверти учился дистанционно, сейчас определить его в дежурную группу.

Байменова пояснила, что к организации обучения в дежурных группах санитарная служба предъявляет строгие требования. Одно из самых жестких - не допускать скопления школьников где бы то ни было на переменах.

- С 1 сентября количество учащихся в дежурных группах росло и в большинстве школ достигло предела, - сказала руководитель управления. - Приведу пример школы-гимназии имени Горького в Костанае. Там в 39 дежурных группах занимаются 538 учеников, заняты все кабинеты. Для пятиклассников потребуется организация еще 9 таких групп. Если они появятся, то невозможно будет соблюдать необходимое санитарное дистанцирование.

Ребенка можно записать в дежурную группу, если в уже имеющихся есть свободные места. Новые группы организовать вряд ли получится по названным выше причинам.

Журналисты спросили, сколько детей заболели коронавирусом и какова ситуация со школами, закрытыми на карантин.

Выяснилось, что заболели 26 детей школьного возраста, большая часть из них находилась на дистанционном обучении. Ковидными были родители, заболевание у детей выявили при обследовании их как контактных.

Первыми на карантин закрыли школу № 4 в Рудном и школу № 12 в Житикаре, для них этот период уже закончился. Завтра он завершается для школы-лицея № 1 в Костанае, а 16 ноября - для гимназии им. Горького тоже в областном центре.

Руководитель управления отметила, что решение о дистанционном обучении в ходе второй четверти может быть изменено, если санитарно-эпидемиологическая обстановка улучшится. Но точные параметры этого улучшения определит санитарная служба.