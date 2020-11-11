Слушание дела в отношении бывшего заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования управления образования Руслана ШУГАЕВА продолжилось в СМУС Костанайской области 10 ноября.

На заседании допросили подсудимого, который, по сути, разбил версию о том, что он вымогал взятку у фирмы-поставщика компьютеров по указанию Василия Цымбалюка, работавшего тогда руководителем управления образования.

Руслану Шугаеву предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием) и ч. 4 ст. 367 (подстрекательство в даче взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций через посредника в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, Костанайский областной маслихат выделил 1 млрд 150 тысяч тенге на приобретении 4 600 компьютеров по 250 000 тенге каждый. Компьютеры предназначались для учащихся школ и колледжей в связи с дистанционным форматом обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. Руслан Шугаев выбрал для поставки ТОО «Альянс СИ», так как был знаком с менеджером этой фирмы Тамарой Янсыбаевой. И, заключив договор, в знак благодарности потребовал 14 млн тенге. Как говорится в обвинительном заключении, деньги вымогал по указанию Василия Цымбалюка.

Сам Цымбалюк, который в качестве свидетеля дал показания на прошлом заседании, полностью отрицал этот факт. Он подтвердил, что на него было заведено уголовное дело, но позже следствие прекратили за отсутствием состава преступления.

10 ноября Шугаев заявил, что на него не просто давили следователи антикоррупционной службы, но даже пытали его до потери сознания.

- Они хотели, чтобы я взял деньги у своего друга Шестакова, поехал и передал их в кабинете Цымбалюку, - пояснил подсудимый. - Так и сказали: берешь деньги у Шестакова, ни с кем не созваниваешься, на следующий день идешь в кабинет и передаешь их Цымбалюку. Заходишь - отдаешь лично в руки, либо просто оставляешь пакет, без разницы. Потом мы заходим с камерами и все снимаем. Я говорил, что Цымбалюк деньги не возьмет.

Из показаний не ясно, сделал ли Шугаев то, о чем его просили следователи антикоррупционной службы. Но ранее на процессе сообщали, что обыск в кабинете Василия Цымбалюка провели и никаких крупных сумм не нашли.

- То есть, Цымбалюк не имеет никакого отношения к этому делу? - уточнила судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - И ваша явка с повинной, и заявление о том, что вы действовали по указанию Цымбалюка, были подписаны под давлением следователей антикоррупционной службы?

Шугаев ответил утвердительно и представил свою версию развития событий. По его словам, тендер на покупку компьютеров проводился честно. Просто менеджер ТОО «Альянс СИ» Тамара Янсыбаева попросила Шугаева открыть на кого-нибудь депозит, чтобы перечислить 14 млн тенге. Позже она собиралась снять эти деньги. Шугаев попросил открыть депозит свою подругу Ирину Олесову. Последняя факт открытия депозита в суде подтвердила, но заявила: она не знала, что это незаконные средства.

Деньги Янсыбаева, по ее словам, перечислила, но подсудимый отрицает, что снял их. Шугаев уверяет, что их снял еще один его друг - Шестаков. Однако допрошенный в суде Шестаков пояснил, что денег у него нет, так как он перечислил их зятю Шугаева Андрею Нарижному. Но Нарижный тоже отрицает, что получал эти деньги.

- Вы малознакомый человек для Янсыбаевой. Как она могла просить вас открыть депозит, да еще и перечислить такую огромную сумму? - поинтересовалась судья.

- У нее были проблемы со счетами, - ответил подсудимый. - Она сказала, что доверяет мне. Депозит просила открыть просто для хранения денег. Я решил ей помочь.

- Вы заявляли в полицию о применении пыток и давления со стороны следователей антикоррупционной службы? - спросила судья.

Адвокат подсудимого Константин Геращенко ответил, что заявление подавалось, но ответа до сих пор нет. В связи с этим он подал ходатайство о вызове в суд следователей антикоррупционной службы, которые, по словам Шугаева, пытками довели его до оговора Цымбалюка.

Также, в связи с противоречивыми показаниями подсудимого относительно денежных средств, решено повторно допросить в суде Тамару Янсыбаеву, Ирину Олесову и Василия Шестакова.

Очередное заседание по этому делу назначено на 24 ноября.