Уже в этом году здание во 2-м микрорайоне, когда-то бывшее детсадом "Белочка", а затем занятое под другие нужды, будет освобождено. Об этом сегодня, 10 ноября, на брифинге сообщил аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ.

Фото РСК Костанайской области

Здание стало административным корпусом ГКП «Житикаракоммунэнерго», там же размещается его абонентский отдел, а также отдел ЖКХ акимата. Однако в городе возник дефицит мест в детских садах. По словам Ибраева, в данный момент охват детей дошкольным воспитанием и обучением составляет 85%, в очереди - 595 детей горожан.

- Из районного бюджета было выделено 8 млн тенге на разработку проектно-сметной документация для реконструкции здания, которое пока занимает коммунальное предприятие, - сказал аким. - ПСД подготовлена, сейчас находится на экспертизе. Предварительная сметная стоимость проекта - 664,6 млн тенге.

До конца года ГКП и отдел ЖКХ должны освободить площади для ремонта и перебраться в другое место. Для этого за 56,1 млн тенге из районного бюджета был проведен ремонт пустующего здания речевой школы на улице Ищанова.

Сейчас в Житикаре действуют 5 детсадов, которые посещает 871 ребенок. Три дошкольных учреждения являются частными (одно открыто на условиях ГЧП), в них размещается госзаказ на 455 мест. Тот сад, который планируют открыть в здании после ремонта, рассчитан на 156 мест, он будет государственным.