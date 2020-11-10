Опрос позволит узнать, насколько люди довольны работой госкорорации, выявить недочеты в работе и устранить их, сообщает пресс-служба НАО «Правительство для граждан».

QR-коды, ведущие на страницу опроса, появились на специальных стендах во всех 339 отделениях Казахстана. Свое мнение о качестве обслуживания, инфраструктуре отделов и сервисной культуре уже оставили около 500 казахстанцев.

- Воспользовавшись приложением, считывающим QR-коды, клиенты смогут мгновенно перейти на страницу с опросом на своем смартфоне. Граждане могут рассказать удовлетворены ли они работой оператора, комфортно ли им было обслуживаться, получили ли они необходимую информацию и т.д. Кроме того, услугополучатели могут оставить пожелания и отзывы, приложив фото или видеоматериал из отдела, который они посетили, - говорится в сообщении пресс-службы. - Обратная связь необходима, чтобы узнать мнение услугополучателей о деятельности госкорпорации и определить уровень их удовлетворённости. Также итоги опроса позволят выявить недочеты в отделах и оперативно их устранить.

Кроме того, пройти опрос можно, просто посетив сайт госкорпорации gov4c.kz в разделе «Обратная связь».