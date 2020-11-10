Такое решение приняли на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщил аким области Архимед МУХАМБЕТОВ на своей странице в Instagram.

"В ходе совещания заслушал отчет акимов городов Костанай, Лисаковск, Аркалык, Рудный и Костанайского, Карабалыкского, Житикаринского районов, которые доложили о текущей ситуации по недопущению распространения коронавирусной инфекции и работе мониторинговых групп по соблюдению режима карантина", - говорится в сообщении.

С учетом выдвинутых членами штаба предложений принято решение об установке с 00.00 часов 12 ноября санитарных постов по периметру области на границах с соседними областями. Также будет усилена работа мониторинговых групп.

Мухамбетов поручил проводить активную информационно-разъяснительную работу посредством социальных сетей среди населения и субъектов предпринимательства.

Фото из Instagram Архимеда МУХАМБЕТОВА