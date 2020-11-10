Маски на 5,5 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию через "Кайрак"
Попытку незаконного вывоза сотрудники пограничной службы пресекли 8 ноября на автомобильном пропускном пункте "Кайрак", сообщает пресс-служба КНБ РК.
В задержанной машине пограничники обнаружили 9 600 комплектов фильтрующих масок на общую сумму 5 500 000 тенге.
- В соответствии с приказом от 20 февраля 2020 года № 56 «О запрете выдачи разрешений на вывоз средств индивидуальной защиты» председателя Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан введен запрет на вывоз с территории РК медицинских средств индивидуальной защиты, - говорится в сообщении пресс-службы. - Территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного вывоза товаров, подпадающих под запрет.
Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК
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