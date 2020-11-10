Лидер партии «Ак жол» Азат Перуашев заявил: «Это ненормально, когда филиалы партии Nur Otan везде возглавляют акимы». И предложил запретить такую практику. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Глава региона должен служить всем гражданам, а не узким интересам чиновников.

Да. Конституция РК гарантирует, что все общественные объединения равны перед законом.

Нет. Партия, выигравшая выборы, имеет право выдвигать акимов из своих рядов.

Нет. Деятельность партии Nur Otan направлена на поддержку всего населения страны.

