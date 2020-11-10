За процессом я следил из Нью-Йорка, читал и смотрел местные СМИ, следил за высказываниями кандидатов в социальных сетях, а также интересовался мнением русскоязычных жителей. Сам понял немного, но кое-что почерпнул, чем и делюсь.

Удивительное

В США многие события и праздники отмечаются не конкретного числа ежегодно, а в конкретный день недели. К примеру, День труда - в первый понедельник сентября, а День благодарения - в четвертый четверг ноября. Аналогичным образом американцы поступили и с выбором дня голосования - первый вторник после первого понедельника ноября.

Человек с плакатом “Мы выиграли” в Нью-Йорке после объявления о победе Байдена

То есть, если 1 ноября выпало на понедельник, то выборы - уже во вторник, 2 ноября. А вот если ноябрь начался со вторника, то выборы пройдут только 8-го. В 2020 году день голосования выпал на 3 ноября. Выборы президента проходят каждые 4 года, но каждые два года в этот же день выбирают часть сенаторов и конгрессменов (о них я расскажу чуть позже).

Главная (единственная на самом деле) борьба в стране происходит между двумя партиями: республиканцами и демократами. Когда ты начинаешь следить за дискуссиями на политические темы в социальных сетях, понимаешь насколько сильно политизировано общество. Я и раньше знал, что борьба этих двух партий идет за каждый голос и что их силы практически равны: Буш-старший, Клинтон, Буш-младший, Обама, Трамп, теперь Байден - каждый новый президент победа оппозиции. Но чтобы так, как в этом году...

Совсем не редкость в соцсетях увидеть подпись: “Если вы голосовали за Трампа, даже не пишите мне!”. Чем бы человек не занимался, даже если это бизнес-профиль, политическая позиция важнее, чем 50% клиентов. За несколько дней до выборов в Нью-Йорке магазины стали закрывать витрины фанерой, так как народ мог быть недоволен их результатами и выйти на улицы (обычное дело для страны).

В США действующей власти противостоит не изгнанная самой властью оппозиция из-за рубежа, а практически каждый второй гражданин, каждый второй сенатор или конгрессмен.

Конгресс и выборщики (сложно)

Конгресс - это законодательный орган США, который состоит из двух палат: сената и палаты представителей. В сенат избираются 100 сенаторов (по два от каждого штата), а в палату представителей - 435 конгрессменов с правом голоса (избираются от округов по количеству населения). Малонаселенный штат может состоять всего из двух округов, а только в границах города Нью-Йорка может быть десяток округов, и каждый выберет своего конгрессмена.

Сенаторы избираются на 6 лет, конгрессмены - на 2 года, поэтому на каждом голосовании (которое, я напомню, в США происходит раз в два года), избирают всех конгрессменов и треть сенаторов.

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Так как США - это федерация (каждый штат со своими законами, водительскими удостоверениями, со своими налогами и без них, со своими правами), этот отпечаток политического устройства наложился и на выборы президента: они здесь не прямые. То есть, недостаточно просто посчитать количество голосов и сделать президентом того, кто набрал больше.

Тут существует система “выборщиков”. Сейчас их 538 человек, зачастую набранных из числа тех самых конгрессменов, сенаторов и прочих известных людей. За каждым штатом закреплено определенное количество выборщиков, в зависимости от численности населения штата, но сделано это очень условно. К примеру, штат Монтана имеет трех выборщиков на 1 млн населения (1 выборщик на 0.3 млн человек), а Калифорния - 55 выборщиков на 40 млн населения - по одному выборщику на каждые 0.7 млн человек.

На президентских выборах, после того как жители штата проголосовали, губернатор штата утверждает список выборщиков партии победителя и уже выборщики голосуют за президента. Президентом же становится тот, за кого проголосует большинство (270) выборщиков.

Результаты выборов

Система настолько запутанная и сложная, что американские политологи до момента объявления результатов давали разные шансы на победу Байдена - то есть, предполагали, что может победить Трамп. И это когда были известны результаты уже в 40-ка штатах.

На 9 ноября Байден набрал уже 279 выборщиков и еще имеет возможность получить 11 в Аризоне и 16 в Джорджии. Теперь его называют избранным президентом.

Демократов поддерживают крупные города, и их окраины. К примеру, в “демократическом штате” Нью-Йорк сразу за пределами пяти крупных городов идут округа, где лидируют республиканцы. Большая часть населения штата (80%) проживает в городах (половина - в Нью-Йорке) и голосуют преимущественно за демократов. Что бы не делали деревни, мегаполис решит за весь штат.

Нью-йоркская забава - издеваться над образом Трампа

Жители Нью-Йорка так не любят Трампа, что практически на каждом празднике есть развлечения по его унижению. Иногда предлагают кинуть тортом в человека в маске Трампа или растоптать его портрет. А 7 ноября, после объявления результатов выборов, человек предлагал всем желающим сфотографироваться с макетом головы Трампа, надетой на кол.

Манекен головы Трампа, насаженный на кол для селфи

Люди скандировали “Байден, Байден!” из окон квартир и гремели посудой, автомобилисты сигналили, на улицах появились люди с плакатами “Трамп, ты уволен!”, а в магазинах на радостях даже не выбили витрины.

Исключения и поправки

Я уверен, что имеется бесконечное число исключений из описанного мною расклада. Если было бы все так просто, как я описал, результаты выборов со стопроцентной вероятностью предсказывали бы в пятом классе на уроке математики, просто подставляя данные по количеству городского и сельского населения из статистики в короткую формулу.

К примеру, русскоязычные жители Нью-Йорка зачастую поддерживают Трампа. Мои бывшие коллеги по работе, бывшее начальство, соседи, бизнесмены... Почему так сложилось, почему целый район большого демократического города поддерживает республиканцев - вопрос.

Люди с плакатами в поддержку Байдена и Харрис на улицах Нью-Йорка

Кроме исключений, есть поправки, которые делают политологи. Считают, что Байдену победу могла принести выбранная им вице-президент Камала Харрис. Она получила голоса женщин республиканских взглядов, поддержавших команду Байден/Харрис я из женской солидарности. До этого пост вице-президента США занимали только мужчины, к тому же Харрис - наполовину темнокожая и азиатка, что для поста вице-президента тоже впервые.

Другой причиной победы Байдена называют провал администрации Трампа в борьбе с коронавирусом. На данный момент США - мировой лидер по количеству людей зараженных коронавирусом (10 млн. человек) и умерших от коронавируса - 238 тыс. человек. У Байдена же программа по борьбе с коронавирусом стоит первым пунктом.

Фото Артема МАРУСИЧА