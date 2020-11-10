Соответствующее заявление подписали президенты Азербайджана, Армении и России. В нём говорится о полном прекращении огня с 10 ноября 2020 года, передает Informburo.kz

Кадр видео минобороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября 2020 года. Заявление трёх сторон опубликовано на сайте Кремля.

"Мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона, – сказал Ильхам Алиев. – Военно-политическое урегулирование конфликта, которое мы сейчас видим, приведёт к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию".

"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас, – написал Никол Пашинян в Facebook. – Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего её знают, а также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации".

В заявлении говорится, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации. Беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха, производится обмен военнопленными. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

"Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов пограничной службы России", – отмечается в заявлении.

В Армении, после того как Пашинян объявил о прекращении войны, начались протесты. Митингующие ворвались в задние правительства, разгромили кабинет Пашиняна и забрали оттуда госсимволы. У парламента также произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна. Сам он в этом время находился в автомобиле. По данным корреспондента Sputnik Армения, спикера избили.

До подписания соглашения Алиев признал, что азербайджанские военные по ошибке сбили над территорией Армении российский военный вертолёт Ми-24. Погибли два военнослужащих РФ, ещё один получил ранения средней тяжести. Алиев позвонил Путину и принёс извинение за трагическую случайность.