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«Горняк» сначала проиграл, а потом выиграл в серии буллитов у «Иртыша»

10 ноября 2020, 10:02 |  Спорт

Встречи рудненской и павлодарской команд прошли 8 и 9 ноября в Павлодаре. В первой игре «Горняк» уступил «Иртышу» со счётом 3:2 в овертайме, но на следующий день отыгрался в серии буллитов и встреча завершилась со счетом 2:3.

Счёт в первой встрече был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Виктор Ивашин, сообщает пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте. На 2-й минуте второго периода «Горняк» сравнял счет, гол в актив записал защитник Валерий Садиков. Под занавес второго периода рудненский коллектив вырвался вперёд, точный бросок удался нападающему Руслану Ахметвалиеву. На 50-й минуте павлодарцы отыгрались усилиями Кирилла Путилова, реализовавшего большинство. Встреча перешла в овертайм, где победу «Иртышу» принёс форвард Артем Игнатенко.

ХК «Иртыш» (Павлодар) - ХК «Горняк» (Рудный) 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

1:0 - Ивашин (Жиляков, Самойлов) - 07:04
1:1 - Садиков - 21:52
1:2 - Ахметвалиев (Власов) - 39:58
2:2 - Путилов (Жиляков, Волгин) - 49:29 ГБ
3:2 - Игнатенко (Атаханов, Машинец) - 64:43

Вратари: Полошков - Нечвиенко

Вторая встреча завершилась победой рудненской команды. Основное время завершилось ничьей, которую не удалось разрешить и в овертайме.

Счёт игры был открыт на 3-й минуте: точным броском отметился нападающий павлодарского клуба Юусп Асуханов реализовав численный перевес. На 11-й минуте форвард «Иртыша» Никита Самойлов реализовав большинство удваивает счет. Во втором периоде Александр Воронин с передачи Евгения Щанкина сокращает отставание до минимума забив гол в большинстве. На 42-й минуте матча форвард «черно-белых» Владислав Власов играя в меньшинстве сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Евгения Щанкина.

ХК «Иртыш» (Павлодар) - ХК «Горняк» (Рудный) 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)

1:0 - Асуханов (Ивашин, Макуцкий) - 02:41 ГБ
2:0 - Самойлов (Путилов, Жиляков) - 10:28 ГБ
2:1 - Воронин (Щанкин) - 29:30 ГБ
2:2 - Власов - 41:21 ГМ
2:3 - Щанкин - 65:00 Б

Вратари: Микушин - Нечвиенко

Главные тренеры "Горняка" и "Иртыша" прокомментировали итог двух матчей.

Турнирная таблица

Команда

И

В

В-ОТ

В-Б

П-Б

П-ОТ

П

Ш

О

1

Torpedo

10

8

2

0

0

0

0

42–15

28

2

Nomad

9

5

2

0

0

0

2

31–19

19

3

Temirtaý

8

5

1

0

0

1

1

27–18

18

4

Almaty

11

5

0

0

2

0

4

29–28

17

5

Ertis

10

4

1

0

1

0

4

19–24

15

6

Qulager

9

4

0

0

1

0

4

27–21

13

7

Arlan

10

2

1

2

0

0

5

24–27

12

8

Gornák

8

3

0

1

0

1

3

21–25

12

9

Altai Torpedo

11

3

0

0

2

1

5

23–36

12

10

Beibarys

9

3

0

0

0

2

4

22–28

11

11

Saryarqa

7

2

0

2

0

1

2

14–12

11

12

Snejnie Barsy

9

2

0

0

0

0

7

19–29

6

13

Aqtóbe

9

1

0

1

0

1

6

13–29

6