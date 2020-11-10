Встречи рудненской и павлодарской команд прошли 8 и 9 ноября в Павлодаре. В первой игре «Горняк» уступил «Иртышу» со счётом 3:2 в овертайме, но на следующий день отыгрался в серии буллитов и встреча завершилась со счетом 2:3.

Под занавес второго периода рудненский коллектив вырвался вперёд, точный бросок удался нападающему Руслану Ахметвалиеву. На 50-й минуте павлодарцы отыгрались усилиями Кирилла Путилова, реализовавшего большинство. Встреча перешла в овертайм, где победу «Иртышу» принёс форвард Артем Игнатенко.



ХК «Иртыш» (Павлодар) - ХК «Горняк» (Рудный) 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)



1:0 - Ивашин (Жиляков, Самойлов) - 07:04

1:1 - Садиков - 21:52

1:2 - Ахметвалиев (Власов) - 39:58

2:2 - Путилов (Жиляков, Волгин) - 49:29 ГБ

3:2 - Игнатенко (Атаханов, Машинец) - 64:43



Вратари: Полошков - Нечвиенко Счёт в первой встрече был открыт на 8-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник Виктор Ивашин, сообщает пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте . На 2-й минуте второго периода «Горняк» сравнял счет, гол в актив записал защитник Валерий Садиков.

Вторая встреча завершилась победой рудненской команды. Основное время завершилось ничьей, которую не удалось разрешить и в овертайме.



Счёт игры был открыт на 3-й минуте: точным броском отметился нападающий павлодарского клуба Юусп Асуханов реализовав численный перевес. На 11-й минуте форвард «Иртыша» Никита Самойлов реализовав большинство удваивает счет. Во втором периоде Александр Воронин с передачи Евгения Щанкина сокращает отставание до минимума забив гол в большинстве. На 42-й минуте матча форвард «черно-белых» Владислав Власов играя в меньшинстве сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Евгения Щанкина.



ХК «Иртыш» (Павлодар) - ХК «Горняк» (Рудный) 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)



1:0 - Асуханов (Ивашин, Макуцкий) - 02:41 ГБ

2:0 - Самойлов (Путилов, Жиляков) - 10:28 ГБ

2:1 - Воронин (Щанкин) - 29:30 ГБ

2:2 - Власов - 41:21 ГМ

2:3 - Щанкин - 65:00 Б



Вратари: Микушин - Нечвиенко

Главные тренеры "Горняка" и "Иртыша" прокомментировали итог двух матчей.



Турнирная таблица



№ Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Ш О 1 Torpedo 10 8 2 0 0 0 0 42–15 28 2 Nomad 9 5 2 0 0 0 2 31–19 19 3 Temirtaý 8 5 1 0 0 1 1 27–18 18 4 Almaty 11 5 0 0 2 0 4 29–28 17 5 Ertis 10 4 1 0 1 0 4 19–24 15 6 Qulager 9 4 0 0 1 0 4 27–21 13 7 Arlan 10 2 1 2 0 0 5 24–27 12 8 Gornák 8 3 0 1 0 1 3 21–25 12 9 Altai Torpedo 11 3 0 0 2 1 5 23–36 12 10 Beibarys 9 3 0 0 0 2 4 22–28 11 11 Saryarqa 7 2 0 2 0 1 2 14–12 11 12 Snejnie Barsy 9 2 0 0 0 0 7 19–29 6 13 Aqtóbe 9 1 0 1 0 1 6 13–29 6



