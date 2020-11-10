«Горняк» сначала проиграл, а потом выиграл в серии буллитов у «Иртыша»
Встречи рудненской и павлодарской команд прошли 8 и 9 ноября в Павлодаре. В первой игре «Горняк» уступил «Иртышу» со счётом 3:2 в овертайме, но на следующий день отыгрался в серии буллитов и встреча завершилась со счетом 2:3.
ХК «Иртыш» (Павлодар) - ХК «Горняк» (Рудный) 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
1:0 - Ивашин (Жиляков, Самойлов) - 07:04
1:1 - Садиков - 21:52
1:2 - Ахметвалиев (Власов) - 39:58
2:2 - Путилов (Жиляков, Волгин) - 49:29 ГБ
3:2 - Игнатенко (Атаханов, Машинец) - 64:43
Вратари: Полошков - Нечвиенко
Вторая встреча завершилась победой рудненской команды. Основное время завершилось ничьей, которую не удалось разрешить и в овертайме.
Счёт игры был открыт на 3-й минуте: точным броском отметился нападающий павлодарского клуба Юусп Асуханов реализовав численный перевес. На 11-й минуте форвард «Иртыша» Никита Самойлов реализовав большинство удваивает счет. Во втором периоде Александр Воронин с передачи Евгения Щанкина сокращает отставание до минимума забив гол в большинстве. На 42-й минуте матча форвард «черно-белых» Владислав Власов играя в меньшинстве сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов сильнее оказались гости. Победный буллит на счету Евгения Щанкина.
ХК «Иртыш» (Павлодар) - ХК «Горняк» (Рудный) 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 - Асуханов (Ивашин, Макуцкий) - 02:41 ГБ
2:0 - Самойлов (Путилов, Жиляков) - 10:28 ГБ
2:1 - Воронин (Щанкин) - 29:30 ГБ
2:2 - Власов - 41:21 ГМ
2:3 - Щанкин - 65:00 Б
Вратари: Микушин - Нечвиенко
Главные тренеры "Горняка" и "Иртыша" прокомментировали итог двух матчей.
Турнирная таблица
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
В-ОТ
|
В-Б
|
П-Б
|
П-ОТ
|
П
|
Ш
|
О
|
1
|
Torpedo
|
10
|
8
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42–15
|
28
|
2
|
Nomad
|
9
|
5
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
31–19
|
19
|
3
|
Temirtaý
|
8
|
5
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
27–18
|
18
|
4
|
Almaty
|
11
|
5
|
0
|
0
|
2
|
0
|
4
|
29–28
|
17
|
5
|
Ertis
|
10
|
4
|
1
|
0
|
1
|
0
|
4
|
19–24
|
15
|
6
|
Qulager
|
9
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
4
|
27–21
|
13
|
7
|
Arlan
|
10
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
5
|
24–27
|
12
|
8
|
Gornák
|
8
|
3
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
21–25
|
12
|
9
|
Altai Torpedo
|
11
|
3
|
0
|
0
|
2
|
1
|
5
|
23–36
|
12
|
10
|
Beibarys
|
9
|
3
|
0
|
0
|
0
|
2
|
4
|
22–28
|
11
|
11
|
Saryarqa
|
7
|
2
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2
|
14–12
|
11
|
12
|
Snejnie Barsy
|
9
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
19–29
|
6
|
13
|
Aqtóbe
|
9
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
6
|
13–29
|
6
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