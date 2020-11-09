Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на запрос депутатов о снижении пенсионного возраста, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В депутатском запросе народные коммунисты призвали пересмотреть возраст выхода казахстанцев на пенсию, в том числе из-за ситуации с коронавирусом.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необычность вируса COVID-19 заключается в том, что большинство случаев смерти приходится на людей старше 60 лет.

Это делает их более подверженными заражению вирусом, повышает вероятность тяжелого течения болезни, серьезных осложнений и смерти. С января по август 2020 года в республике зарегистрирован 110 981 акт смерти казахстанцев, из них граждан старше 60 лет - 78 637 человек, это более 71 процента от общего количества. В этой связи фракция "Народные коммунисты" призывает пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию", - пишут депутаты в запросе.

В частности, коммунисты предлагают определить возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин с 60 лет. По их словам, "это будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но и положительно повлияет на рынок труда".

На запрос ответил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. Он напомнил, как сейчас действует пенсионное обеспечение.

"Пенсионное обеспечение на всех трех уровнях, то есть солидарная, базовая и накопительная пенсия, привязано к трудовому стажу. Размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года.

Снижающийся размер солидарной пенсии должен компенсироваться возрастающим размером накопительной части. Базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100 процентов прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. То есть, чем дольше работал, тем выше размер базовой пенсии", - ответил он.

По его словам, для казахстанцев, напротив, необходимо повысить пенсионный возраст.

"Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, международный опыт, долгосрочные актуарные прогнозы на основе экономических и двух демографических факторов, повышение пенсионного возраста является необходимостью. Также следует учесть, что растет соотношение числа пенсионеров к занятому населению. Если в 2010 году в расчете на одного пенсионера было в среднем 4,8 работающего, то в 2015 году – 4,3 работающего, а в 2019 году – 3,9 работающего", - написал он.

По его словам, международный опыт показывает тенденцию увеличения доли пожилых людей, что влияет на ситуацию на рынке труда.

"В среднем в мире прогнозируется увеличение доли лиц старше 65 лет более чем на 10 процентов, что в свою очередь сказывается на устойчивости пенсионных систем. В этой связи повышение пенсионного возраста происходит во многих странах. Таким образом, повышение пенсионного возраста соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире", - добавил Аскар Мамин.