Мусорные контейнеры во дворе дома № 35 по ул. Тауелсиздик, горели в субботу, 7 ноября. Видеозапись практически полностью сгоревших пластиковых баков прислал "НГ" читатель, добавивший, что одновременно сразу у нескольких автомобилей в этом дворе прокололи шины. Поэтому жители предполагают, что их двор посетили вандалы.

Кадр из видео

- Да, в эти выходные во дворе по ул. Тауелсиздик, 35 у нас сгорели 5 контейнеров, - подтвердил «НГ» сегодня, 9 ноября, директор ГКП «Тазалык-2012» Александр КУШНИР. - Впервые у нас одновременно сгорает столько контейнеров. Убыток составил почти полмиллиона тенге - каждый контейнер стоит 96 000 тенге. Мы связываем это либо с халатностью сотрудников ПКСК, которые производили сварочные работы и выбросили сварку в контейнеры, либо с актом вандализма.

Юрист предприятия уже составляет заявление в полицию. Однако надежды на то, что полицейские установят виновных, мало.

- За этот год в разных районах Костаная у нас сгорели 50 контейнеров, - пояснил Кушнир. - Мы регулярно писали заявления, но еще ни разу полиция не нашла виновных.