С 1 сентября по 19 октября Костанайский областной историко-краеведческий музей проводил II hеспубликанский конкурс молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Жас толкын - 2020».

На конкурс поступили 104 работы 76 молодых авторов, 69 из них прошли во второй тур.

Нашу область представляли авторы из Костаная, Рудного, Лисаковска, Житикары, Аркалыка, Тобыла, Ауеликольского, Мендыкаринского, Денисовского, Фёдоровского, Сарыкольского и Костанайского районов. Кроме того, были участники из Алматы, Караганды, Кызылорды и столицы РК.

Асель Нуркенова, "Мечтательница", холст, масло, 2020 г.

Лауреаты определялись в четырёх номинациях: «Живопись», «Графика», «Скульптура» и «Декоративно-прикладное искусство». Авторитетное жюри возглавил член союза художников РК Георгий Соков.

- Несмотря на сложную ситуацию, искусство продолжает жить, - прокомментировала "НГ" итоги конкурса директор Костанайской картинной галереи Сая КАЛИНОВА. – Замечательно, что управление культуры смогло выделить призовой фонд для поощрения победителей. Обладатель гран-при получил 300 000 тенге, за 1 место в каждой номинации полагалось вознаграждение размером 150 000, за 2 место – 70 000, 3 место 40 000 тенге. Но для художников важно еще и выставить свои работы, чтобы их смогли объективно оценить, да и просто, чтобы зрители могли их увидеть. А для нас важно, что мы продолжаем нашу миссию – открываем молодые таланты и даем им дорогу на другие площадки.

Гран-при жюри присудило художнице из Лисаковска Асель Нуркеновой, чья первая персональная выставка проходила в течение октября в галерее.

В номинации «Живопись» 1 место заняла художница из Костаная Надежда Смирнова, 2 место – Анна Бебеничева (Костанай), 3 место – Салтанат Карабасова (Алматы).

Надежда Смирнова, "Свадебное ожерелье", холст, масло, 2020 г.

Салтанат Карабасова, "Восток - дело тонкое", 2020 г.

В номинации «Графика» награды распределились следующим образом: 1 место – Ерсин Темиргалиев (г. Шахтинск, Карагандинская область), 3 место – Жанабек Жумабеков (г. Шахтинск, Карагандинская область), 2 место жюри решило не присуждать ни одному из участников.

Уголок графики. При оформлении выставки работы одной номинации старались располагать рядом

Работа Ерсина Темиргалиева /Фото предоставлено картинной галереей

Среди скульпторов никто из участников не впечатлил жюри настолько, чтобы бесспорно присудить 1 место.

Алексей Маховский, "Диана", бумага, ПВА, алинекс, клей, 2020 г.

2 место в номинации «Скульптура» присуждено Алексею Маховскому из Сарыкольского района, 3 место занял скульптор из Костанайского района Жандос Бекмухамбет.

Виктория Корпушевская, "Щенок", нить, клей, 2020 г.

А вот в номинации «Декоративно-прикладное искусство» жюри оказалось перед столь трудным выбором, что в итоге получились два первых и два вторых места.

Аида Имбергенова, "Культурно-генетический код", сухой войлок, 2020 г.

Два первых места достались художницам из Костаная Виктории Корпушевской и Аиде Имбергеновой.

Два вторых места заняли работы также костанайских авторов – Назиры Кенжебековой и Ольги Кузнецовой.

Назира Кенжебекова, "Весенняя пора", плетение циновки, 2019-2020 г.г.

Третье место заняла Дана Утевова из Костаная.

Работы молодых талантов - причём не только победителей - достойны того, чтобы любители искусства лично познакомились с ними.

Айнур Есеналина, "Ирисы", бумага, акварель, 2019 г.

Мария Карпенко, "Мотивы Родины", коллаж, ткань, крейзи вул, синель, 2020 г.

К сожалению, в связи с усилением карантинных мер с 9 ноября, посещение картинной галереи невозможно. Но работники галереи готовят онлайн-выставку, где будут представлены все работы участников «Жас толкын - 2020».

Альмира Абдибекова, "Замок в тайге", холст, алинекс, акрил, 2020 г.

Мирамгуль Ордашева, "Лошадь по кличке "Удача", холст, масло, 2020 г.

Маргарита Харитонова, "Космос нас ждет", холст, масло, 2020 г.

Ольга Солошникова, "Хранительница солнца", батик, 2020 г.

Ангелина Саенко, "Закат", холст, масло, 2020 г.

Анна Багриенко, "Мираж", холст, масло, 2019 г.

Фото Ксении РЕБИК