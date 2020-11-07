6 ноября в Костанайской области зарегистрировано 55 случаев COVID-19. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 25 жителей Костаная, 14 – Рудного, 5 - Житикары, 5 - Костанайского района, 2 – Карабалыкского района и по 1 случаю в Амангельдинском, Алтынсаринском, Камыстинском, Сарыкольском районах", - говорится в сообщении.

49 пациентов обследованы по самообращению, 4 - с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереходы, 1 - в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 13 - бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 6 ноября зарегистрировано 3 808 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3 225 человек.