Задержанный экс-глава Минздрава Елжан Биртанов находится под домашним арестом, передает Tengrinews.kz. Адвокат Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко сообщил, что бывший министр находится под домашним арестом.





Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов был задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Он был освобожден от должности министра здравоохранения 25 июня. В этот же день Елжан Биртанов прокомментировал свою отставку. На тот момент он болел коронавирусом.

Ранее Дмитрий Куряченко заявил, что Елжан Биртанов настроен бороться.

"Он настроен бороться против лжи, за истину. Чувствует, что поступили с ним крайне несправедливо. Елжан Биртанов искренне благодарен и признателен каждому. Он чувствует поддержку людей через холодные и глухие стены, ощущает их тепло и слышит добрые слова", - сказал адвокат.