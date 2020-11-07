По факту ДТП, в котором погибла следователь отдела полиции Карасуского района, проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября,в 20.10, в селе Карасу, - говорится в сообщении. - 33-летний водитель управлял автомашиной «Лада-Гранта» и на пешеходном переходе совершил наезд на полицейского. В результате полученных травм капитан полиции Светлана Исаева скончалась в больнице".

Водитель был трезв.

Установлено, что следователь возвращалась домой с работы в форменном обмундировании. Начато служебное расследование.

"Руководство ДП и личный состав выражает глубокие соболезнования семье погибшей, - сообщили в пресс-службе. - Следователь служила в полиции 6 лет".

Светлане Исаевой было 33 года.