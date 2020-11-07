В Казахстане придумали систему, которая следит за сдающим экзамены студентом, фиксирует любой подозрительный взгляд или движение и передает все данные преподавателю. Такую разработку создали студент и выпускник Назарбаев Университета Мирас Советов и Маргулан Ермек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Системы для сдачи экзаменов онлайн стали особо популярны в период карантина. Сейчас такими пользуются в развитых странах. Онлайн сдают экзамены для поступления в вуз, студенты, кандидаты на должности в крупных компаниях.

"Мы посчитали: 200 студентов - это 400 часов видеозаписи. За пять курсов - две тысячи часов. Физически преподавателю просмотреть всех в течение недели невозможно", - обозначил проблему Мирас.

Выпускники Школы инженерии и цифровых наук НУ создали программу на базе искусственного интеллекта, которая распознает лицо сдающего экзамен, распознает его речь и любую речь, которая звучит рядом с ним. Во время экзамена система следит, не отворачивается ли студент, смотрит ли по сторонам, происходит ли подмена другим человеком или помощь от третьего лица. Система также отслеживает активность браузера и прочих приложений. При попытке открыть другой браузер, приложение делает скриншот экрана студента.

По словам Мираса, система не решает, кто списывал, а кто нет. Она только фиксирует все подозрительные моменты и дает преподавателю полный отчет, чтобы ему не нужно было пересматривать двухчасовую запись сдачи экзамена каждого студента.

На разработку проекта команда из шести человек потратила около полугода. Программа получила название AERO. По словам создателей, она уже в разы сократила время для проверки сдачи экзаменов в нескольких национальных вузах Казахстана. Причем для нее не нужны мощные компьютеры, система может работать даже на смартфоне.

"Ее могут использовать все образовательные учреждения и сертификационные центры. К примеру, внедрить можно на экзаменах на водительские права, аттестации чиновников и госслужащих, при поступлении на "Болашак". Мы верим, что экзамены должны проходить честно и прозрачно. Вся страна достаточно страдала от того, что ребята списывают на важных экзаменах, при сдаче на права, в госслужбу, на ЕНТ. Все это вредит системе образования. Мы считаем, что наша разработка поможет решить эту проблему", - заявил Мирас Советов.

Развить свой проект ребята смогли с помощью NURIS (Nazarbayev University Risk-taking Inspiration Synergy). Это программа поддержки стартапов и бизнес-идей на ранней стадии развития.

Создатели AERO получили 800 тысяч тенге от спонсора программы Shell Kazakhstan, затем еще 2,2 миллиона тенге pre-seed финансирования в NURIS Cluster. А на конкурсе "Цифровое гражданство" проект выиграл приз - 2 миллиона тенге. После того, как ребята прошли обучение в Kazakhstan Digital Accelerator, они получили 50 тысяч долларов от сингапурского венчурного фонда Quest Ventures совместно с казахстанским QazTechVentures.

По словам Мираса Советова, это помогло им создать проект, отшлифовать функционал и начать продажи. Сейчас ребята выходят на зарубежный рынок.