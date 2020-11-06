Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Костанайскую область, сообщает primeminister.kz.

Вице-премьер провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушал отчет руководства местных государственных органов о принимаемых мерах.

Ералы Тугжанов отметил, что с начала ноября в регионе зафиксирован значительный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в городе Костанай, Житикаринском и Карабалыкском районах области.

Вице-премьер указал на слабую работу местных государственных органов, акиматов ряда городов и районов области по стабилизации эпидемиологической ситуации, поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Минздрава.

C учетом отсутствия ПЦР-тестирования в некоторых городах и районах области заместитель премьер-министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области.

Вчера по согласованию с Межведомственной комиссией акимат области уже принял ряд мер по ужесточению санитарного режима с 9 ноября. Межведомственной комиссией поручено акимату области принять дополнительные ограничительные меры, в том числе сократить железнодорожные перевозки по направлениям Костанай – Караганды и Костанай - Алматы с 7 до 3 раз в неделю, а также запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области).

Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима т информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима.

В ходе рабочей поездки заместитель премьер-министра проинспектировал готовность медицинских объектов региона к возможной волне коронавирусной инфекции, в частности посетил областную больницу, предприятие по производству медицинских масок и аптечные склады.

Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле павительства, отмечается в сообщении.

Фото с сайта primeminister.kz