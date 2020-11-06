Это бывший руководитель отдела строительства Рудного Динмухамбет Тлеуов и нанятый юрист ТОО «АлатауГорСтрой» Александр Гаврильчик. Сегодня, 6 ноября, в ходе уголовного процесса этим двум подсудимым были предъявлены иски в гражданском порядке - о необходимости возместить бюджету 330 млн тенге за скандальный аттракцион.

Исковые требования предъявляет областной акимат, признанный потерпевшей стороной по уголовному делу. Представитель потерпевшего Максат МАДЕНОВ пояснил, что колесо не работает и впредь работать не может - имеется постановление коллегии областного суда о необходимости демонтировать его. Аттракцион признан опасным. Средства, затраченные на его приобретение и установку, казне необходимо возместить. Сделать это обязаны Тлеуов и Гаврильчик, требование должно бы распространяться и на учредителя подрядной организации Хамита Дихаева, но он продолжает пребывать в международном розыске, находится за пределами РК, уголовное обвинение ему не было предъявлено.

Судья в уголовном процессе Батырбек КУДАБАЕВ со своей стороны разъяснил участникам: на любой стадии разбирательства до ухода его в совещательную комнату обвиняемым, в соответствии с законом, могут быть предъявлены гражданские иски. Но попросил истца прояснить некоторые моменты.

- Суд определил, что после демонтажа будет с колесом? Его продадут, его отремонтируют и где-то вновь поставят, что с ним будет? - спросил Кудабаев. - Деньги вернут, а потом начнут продавать аттракцион, так что ли? Наверно, нужно провести его оценку. А раз вы им предъявляете всю сумму - все 330 млн тенге, тогда получается, что это их имущество.

Тлеуов и Гаврильчик обвиняются по нескольким статьям УК РК, в том числе в хищении 167 млн тенге. Исковые требования, предъявленные им в гражданском порядке, оба не признали.

Динмухамбет Тлеуов и Александр Гаврильчик / Кадр из видеозаписи

- Иск не признаю ввиду того, что я ничего не присваивал, не похищал, - сказал Динмухамбет Тлеуов.

Александр Гаврильчик выступил с устным ходатайством о допросе Дихаева, который обещал доказать суду, что ни он сам, ни Гаврильчик ничего противоправного не совершали. Учредитель ТОО «АлатауГорСтрой» писал заявление на имя Батырбека Кудабаева с просьбой допросить его дистанционно. Датой допроса было определено 5 ноября, однако судья настаивал на живом присутствии Дихаева. Уже несколько недель заседания проходят с присутствием участников в зале суда.

- Если ему бояться нечего, должен был приехать и дать суду пояснения, но не приехал же! - сказал Кудабаев.

Суд заканчивает исследование вещественных доказательств, на следующей неделе будет объявлено время начала прений. Разбирательство длится уже пять месяцев, больше года подсудимые пребывают в СИЗО.