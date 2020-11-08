Председатель вновь созданного Агентства РК по защите и развитию конкуренции Серик Жумагарин в середине сентября 2020 года встретился с президентом страны Касым-Жомарт Токаевым. Доложил о предстоящих действиях, направленных на развитие конкуренции в стране, создание конкурентного климата и признание конкуренции в качестве национальной идеи. Ни больше ни меньше.

Понятно, что без идеи и идеологии страна развиваться не может. Не помню, кто сказал, что нет такой идеи, которую бы не смогли победить зависть, желание власти и денег. У нас это особенно актуально. Как известно, ни один режим и ни одно правительство в истории не основывали свою власть исключительно на силе принуждения. Они всегда нуждались в идеологическом обосновании. Идеология - это очки для мозгов. Они надеваются, чтобы сознание видело далекую цель, которую указывает тебе власть. Обнаженная суть идеологии проста: все, что власти полезно, то правда, все вредное ей - ложь. Историк конца XIX начала XX веков Герье писал: «В жизни народов играют главную роль не климат, не пища и физические условия. Громадное влияние имеют на судьбу народов и на ход цивилизации идеи».

Пищу никогда не едят такой горячей, какой она готовится на плите. Мне кажется, с объявлением конкуренции национальной идеей у нас поторопились. Когда слишком торопишься починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. А если учесть, что у нас конкуренция ведет к повышению цен, то такая национальная идея вообще ни к чему. Посмотрите - чем больше в стране стает птицефабрик, тем дороже яйца и мясо птицы.

Да и о какой конкуренции мы можем говорить? Политолог Данияр Ашимбаев в интервью газете «Время» в феврале текущего года прямо заявил: «В Казахстане, по сути, остались только нефтегазовая и металлургическая промышленность, отдельные предприятия пищевой промышленности. А то,что было - машиностроение, перерабатывающая, легкая промышленность - уже нет, все снесено». И, говоря о производстве мебели, добавил: «Но что бы там не писали в документации, мы все прекрасно понимаем, что казахстанская составляющая в этой продукции - только зарплата директора».

У нас уникальная возможность для развития экономики. Рядом растущие экономики Китая. Центральной Азии. Но низкая конкурентоспособность казахстанской продукции не позволяет использовать эту возможность. Кажется, легче изменить мировые стандарты, чем подогнать под них нашу продукцию. У нас постоянные преобразования и реформы, укрупнения и разукрупнения. Попробуй тут отыскать жемчужное зерно. Потому и некоторые агенства да и министерства просто потрошат казну.

Надо уже признать, что капитализм в Казахстане давно начал спотыкаться. Действительные экономические и социальные результаты оказались не такими успешными, как обещал Елбасы. Вокруг образовался какой-то смутительный полумрак. Вальтер Скотт писал: "Важные дела требуют от осмотрительного человека серьезного и основательного обдумывания". А наша власть всегда действует по принципу тактики Наполеона - ввязаться в бой, а там посмотрим.

