Мы все стремительнее погружаемся в мир «очевидного и невероятного». Да так, что начинает казаться: в этом мире, словно в повести российского писателя Юрия Меркеева «Трещинка», сумасшествие выплеснулось на улицы за пределы спецмедучреждений.

Подумайте сами: опять ужесточается карантин. Опять СМИ гудят о пандемии. Казалось бы, и силы, и средства надо бросить именно на борьбу с этим всемирным злом. А что у нас? Наши уши и мозги заливают рассуждениями о валидаторах и о том, через какой проход входить в автобусы. Но это же все равно, что шахматистке во время партии или бегунье при забеге менять прическу. А сколько подобной имитационной суеты в других сферах!

Кстати, споры о памятниках. Как часто спорят о вторичном. Да разве главное в том, чьим родичам поставлен такой-то памятник? Это может иметь значение в нормальное время. Сегодня же более значимо иное: памятники нужны живому городу и живой стране. В нынешнем же году идет последовательное удушение культуры и спорта, наносятся, словно таранами, методично бьющими в ворота осажденной крепости, удары по образованию и здоровью учащихся. Передвижение по городу и области очередной раз ограничивается… А штрафы – так те прямо становятся символом времени. Может быть, чиновные медики сделали мировое открытие: «Штрафы – лучшее лекарство»? Правда, все это оправдывают заботами о здоровье. Как говорится, «жалел волк кобылу…».

И это все при том, что потоки информации с грохотом сталкиваются в наших бедных головах: в одно ухо льют одно, во второе – другое. Взять хотя бы набившие оскомину маски. Вот уже и в "НГ" перепечатка статьи из российской "Новой газеты" с милыми японочками в масочках. И четкий намек: в Японии потому так мало погибших от ковида, что все в масках. Но в это же самое время множество медиков уже даже не говорят, а вопят: маски на улицах, да и не только (если ими слишком увлекаться) бьют по иммунитету, наносят вред органам дыхания и прочая. А ведь сколько тысяч и тысяч людей в силу своего профессионального положения обязаны носить маски! Вспомните, к примеру, что если некто нанесет на улице вред здоровью полицейского, это будет уголовно наказуемым преступлением. А у нас, если верить противникам массового и вездесущего омасковления, отборную молодежь - и статных парней, и привлекательных девушек из полиции - вынуждают восемь месяцев убивать свой иммунитет. И никто за это не отвечает?

А периодические попытки ограничить передвижение тех, кто постарше, даже по городу? Еще год назад сказали бы, что это вопиющие невежество. Ведь это азбучная истина - проблемы с легкими требуют укрепления иммунитета и движения. Поэтому всякие попытки ограничения движения тех, кто старше такого-то возраста, попытки запирания в своих квартирах – это, по своей объективной значимости, преступление против человечности и человечества.

И очень грустно, и странно то, что местные чиновники стараются действовать по неким общим трафаретам - так, словно у разных стран нет ни климатических, ни этнокультурных, ни иных особенностей. Поистине такая слаженность – загадка века.

Не поймите меня неверно: я за борьбу с угрозами здоровью, но за такую борьбу, которая могла бы вписываться в обычную логику.