На территории Костанайской области установят только санитарные, а не блок-посты. Об этом на брифинге сегодня, 6 ноября, заявил заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции Женис БИСЕМБАЕВ.

Фото пресс-службы ДП

Всего планируют организовать 12 санпостов, которые начнут работу с 00.00 часов понедельника, 9 ноября.

- По 4 санпоста выставят на государственной границе и по периметру Костанайского района, - пояснил Бисембаев. - Ещё 3 санпоста - на въездах в Костанай и 1 - в Житикаринском районе. Нести службу будут сотрудники ППС, СОБР и медики. На санитарных постах будут измерять температуру, никаких ограничений на передвижение пока нет, справки пока тоже не нужны. Если будут выявлены признаки коронавируса, то граждан поместят на двухнедельный карантин в госпиталь. Были также случаи, когда на границе граждане отказывались проходить обследование и уезжали, теперь мы такие случаи будем пресекать и заставлять проходить обследование.

Бисембаев отметил, что в этот раз полицейские не будут применять каких-то ограничительных мер и не планируют использовать базу "Сергек-блокпост". ПЦР-тест необходим только тем водителям грузовых автомобилей, которые пересекают государственную границу. Действительным считается тест, который сдан не более 3-х суток назад.

Ограничений на передвижение между населёнными пунктами нет. Но при въезде в другие регионы рекомендуется изучить требования местных санитарных врачей.

Запрет на выход граждан из домов с 22.00 до 6.00 также будет контролировать полиция. Такси по ночам, в этот же период, также не должны работать. Ранее в решении областного оперативного штаба указывалось, что в салоне такси не должно быть более двух пассажиров, но в постаноавлении главного санитарного врача региона этой нормы нет.

- В постановлении не прописано, сколько пассажиров может перевозить такси, - ответил на вопрос "НГ" Бисембаев. - Но в целях собственной безопасности люди должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.