За последние сутки, 5 ноября, в области зарегистрировано 49 случаев COVID-19. Об этом сообщили в информационном областном штабе Костанайской области.

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Среди заболевших 23 жителя Костаная, 7 - Костанайского района, 6 - Житикары, по 3 из Лисаковска и Карабалыкского района, 2 Узункольского района и по 1 случаю в Аркалыке, Аулиекольском, Мендыкаринском, Федоровском и Денисовском районах.

- 34 обследованы по самообращению, 8 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереходы, 5 в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 обследован с профцелью, перед поступлением на вахту, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 15 - бессимптомные.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

За сутки до этого, 4 ноября, в области было зарегистрировано 18 случаев КВИ.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 5 ноября зарегистрировано 3753 случая COVID-19, 3225 человек из них выздоровело.