Евгений ЯКИМОВ занял первые места среди мастеров в весовой категории до 90 кг и среди мужчин в весе до 85 кг на турнире, который прошел в Красноярске. В абсолютной категории стал четвёртым.

- Первоначально я готовился к чемпионату мира, который состоится на этой неделе в Испании, - рассказал "НГ" Евгений. - Но мы не смогли оформить необходимые документы, так что пришлось отказаться от первоначального плана. Зато нам удалось съездить в Россию. Тоже были проблемы с оргмоментами: его сначала хотели провести в Севастополе, потом перенесли в Красноярск. Нам кое-как хватило времени на выступления, потому что на следующий день после чемпионата усилили ограничения и запретили проводить соревнования. И если обычно чемпионат длится 3 дня, то в этом году ограничились двумя. Хотя то, что он вообще состоялся, а я смог на него попасть - уже большая удача.

По словам спортсмена, из-за пандемии тренироваться стало очень сложно, а занятия на дому должного эффекта дать не могли.

- Мне уже не надо было набирать мышечную массу, так как я занимаюсь бодибилдингом с 2004 года. Мне уже нужно было только шлифовать своё тело, - пояснил Якимов. - Пару месяцев сидел на диете и похудел на 12 кг. В основном старался заниматься шлифовкой рельефа. Хорошо, что ближе к чемпионату всё же смогли работать фитнес-центры. Полностью подготовиться дома даже не сложно, а нереально. Дома, в лучшем случае, есть беговая дорожка. Но это же не тренажёрный зал!

Чемпионат проходил с 31 октября по 1 ноября. В Красноярске выступали бодибилдеры России и гости из Беларусии, а Евгений стал единственным представителем Казахстана. Было вдвое меньше соперников, чем обычно, но это почти не отразилось на качестве чемпионата.

- Всё решают те 5 или 6 человек, которые считаются самыми сильными претендентами на победу, - отмечает Якимов. - Есть несколько критериев оценки. Очень важно было показать хороший баланс мышц - то есть, не должно быть слишком маленьких ног и больших рук, или спина плохо развита, а грудь хорошо. Всё должно быть равномерно и в отличной форме. Помимо баланса мышц, жюри оценивают саму мышечную массу и качество проработанных мышц - рельеф.

В планах Евгения участие в Arnold Classic 2020 - мировой турнир должен пройти в декабре в Испании. Если организаторам не помешает коронавирус, Якимов надеется, что и там сможет показать себя.

- Это один из самых известных турниров, который проходит сначала в США, а после в Европе, - рассказал Евгений. - Ведёт его Арнольд Шварценеггер. Я уже несколько раз участвовал в этом турнире, становился призёром и побеждал.

Фото из личного архива