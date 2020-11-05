Министр здравоохранения РК своим приказом от 28 октября 2020 года утвердил типовые правила проведения занятия физической зарядкой, передает zakon.kz.

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Как отмечается, правила приняты в рамках Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Работодатели должны разработать комплексы физических упражнений в зависимости от вида выполняемых работ, условий труда, возраста и пола работника.

Так, помещения, в которых проводится физическая зарядка, должны постоянно поддерживаться в чистоте. Перед началом физической зарядки их необходимо проветривать.

На каждого занимающегося в среднем должно приходиться не менее 1,5 м2 свободной площади помещения, с обеспечением безопасного места.

Согласно правилам, физическая зарядка проводится в первой половине рабочего дня с продолжительностью не более 10-15 минут. При этом комплекс физических упражнений следует менять каждые 3-4 недели, он состоит из разминки, которая длится 2-3 минуты и основной гимнастики.

Разминка состоит из потягивания или плавных наклонов, поворотов головы и туловища и ходьбы на носочках, а также вращательных упражнений для рук и ног.

Основная гимнастика включает в себя наклоны (как в положении стоя, так и в положении сидя), приседания и различные вращения частями тела - головой, руками (плечами, локтями, кистями), ногами (бедрами, коленями, стопами).

Нагрузку при физической зарядке увеличивают постепенно, регулируя ее путем увеличения или уменьшения числа повторений каждого из упражнений, изменения их скорости и темпа выполнения отдельных упражнений, введения интервалов для отдыха.

Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра здравоохранения РК.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 ноября).