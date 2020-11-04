Карантин ужесточают в Костанайской области
Режим работы непродовольственных магазинов сократят, а пожилым людям ограничат выход из дома, сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.
Фото Ксении РЕБИК
Постановление № 53 подписал главный государственный санитарный врач региона Владимир Нечитайло, причем вступает в силу оно с момента подписания.
В постановление внесены, в частности, следующие изменения:
- работа магазинов всех видов непродовольственных товаров будет ограничена в будние и выходные с 9:00 до 20:00;
- ограничение передвижения граждан старше 65 лет по улицам за исключением острой необходимости (выход в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора и др.);
- разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);
- запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.
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