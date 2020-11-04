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Карантин ужесточают в Костанайской области

4 ноября 2020, 17:15 |  Государство

Режим работы непродовольственных  магазинов сократят, а пожилым людям ограничат выход из дома, сообщили в пресс-службе департамента  контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

Фото Ксении РЕБИК

Постановление № 53 подписал главный государственный санитарный врач региона Владимир Нечитайло, причем вступает в силу оно с момента подписания.

В постановление внесены, в частности, следующие изменения:

- работа магазинов всех видов непродовольственных товаров будет ограничена в будние и выходные с 9:00 до 20:00;

- ограничение передвижения граждан старше 65 лет по улицам за исключением острой необходимости (выход в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора и др.);

- разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги,  гироскутеры всех видов и т.п.);

- запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.