- ограничение передвижения граждан старше 65 лет по улицам за исключением острой необходимости (выход в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора и др.);

- разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.);

- запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.