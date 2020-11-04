Казахстанцам разрешат ездить без прав и техпаспортов
Водителей в Казахстане планируют освободить от обязанности носить с собой водительские удостоверения. Мажилис взял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Как отметил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин, законопроект подготовлен для усовершенствования законодательства в сфере транспорта.
В марте Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены и переведены в электронный формат.
Ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев предполагал, что если законопроект пройдет этапы одобрения депутатами Парламента до конца года, то казахстанцы смогут ездить на авто без прав и техпаспортов с 1 января 2021 года.
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