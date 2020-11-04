Водителей в Казахстане планируют освободить от обязанности носить с собой водительские удостоверения. Мажилис взял в работу законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Как отметил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Канат Мусин, законопроект подготовлен для усовершенствования законодательства в сфере транспорта.

По его словам, проект закона направлен на отмену ответственности за нарушение нормы, обязывающей водителей носить с собой водительское удостоверение, а также выданный в Республике Казахстан документ о регистрации транспортного средства."Кроме того, проект закона направлен на урегулирование правил использования некоторых транспортных инструментов. Комитет готов взять данный законопроект в работу и подготовить по нему заключение до 26 ноября 2020 года", - сказал мажилисмен.

В марте Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены и переведены в электронный формат.

Ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев предполагал, что если законопроект пройдет этапы одобрения депутатами Парламента до конца года, то казахстанцы смогут ездить на авто без прав и техпаспортов с 1 января 2021 года.