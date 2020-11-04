Предположительно лоб в лоб - Автомобиль такси столкнулся с «Ауди» в Костанае
Андрей СКИБА
4 ноября 2020, 13:18 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 11:00, недалеко от перекрестка улицы Майлина с проспектом Аль-Фараби, возле супермаркета «Азия экспресс».
Как сообщил "НГ" приехавший на место происшествия сотрудник полиции, предположительно водитель такси "Народное" не пропустил "Ауди" и в результате произошло лобовое столкновение.
Автомобиль такси «Лада Гранта» практически не поврежден. «Ауди» пострадала намного больше: разбиты фары и бампер, погнут капот.
На асфальте разбросаны осколки стекол фар, куски бампера, разлита жидкость.
Пострадавших нет. Подробности ДТП выясняются.
Оба водителя отказались комментировать ДТП.
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