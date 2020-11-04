Об этом решении сообщили сегодня, 4 ноября, на странице Житикаринского районного акимата в Instagram. Карантин продлится с 4 по 19 ноября. Этот факт уже подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области.

Фото instagram.com/akimat.zhitikara

- Многопрофильное терапевтическое и хирургическое отделение Житикаринской районной больницы закрыты на двухнедельный карантин по постановлению главного санитарного врача района в связи с регистрацией случаев коронавирусной инфекции, - отметила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА.

В пресс-службе ДККБТУ уточнили, что 18 заболевших зафиксировали не одномоментно, а в течение месяца. Коронавирус выявлен у 15 сотрудников больницы и 3 пациента.

- Были и с симптомами и без симптомов, - пояснили в ДККБТУ. - Все вошли в статистику.

На вопрос "НГ" о том, почему карантин не ввели раньше, в департаменте ответили:

- Заболевание не было массовым, карантинные мероприятия в данном случае не вводятся.

В связи с карантином изменился график приёма пациентов в других отделениях Житикаринской районной больницы, а приёмный покой принимает пациентов только в экстренных случаях. Для температурящих больных обещают организовать работу трех мобильных бригад. Вызвать их можно через регистратуру по тел. 2-48-83, график работы регистратуры - с 8.00 до 18.00. В самой поликлиннике продолжат работу 2 врача-терапевта только по экстренным показаниям и только с 8.00 до 14.00. В таком же временном промежутке будет работать и женская консультация.

Ограничения не коснутся детской поликлиники и кабинетов фтизиаторов. Но фильтр-кабинет будет открыт только с 8.00 до 17.30.

По информации областного информационного штаба, 3 ноября в Костанайской области зарегистрированы 17 случаев COVID-19.

"Заболевшие: 5 жителей Костаная, 4 – Лисаковска, 4 - Житикары, 2 – Аулиекольского района и по одному из Алтынсаринского и Камыстинского районов", - говорится в сообщении.

8 пациентов обследованы по самообращению, 7 - в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 1 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 - с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Желкуар».

Из числа инфицированных 7 с симптомами заболевания, 10 - бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 3 ноября зарегистрировано 3 686 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3 216 человек.

Количество пациентов, получающих лечение от COVID-19 по состоянию на 3 ноября / Инфографика t.me/coronavirus2020_kz