Валидаторы в некоторых автобусах Костаная в тестовом режиме начали работать со 2 ноября. До конца 2020 года оплата проезда - как наличным, так и безналичным способом - равна 80 тенге, но с 1 января 2021-го при оплате наличными тариф вырастет почти в два раза - до 150 тенге.

На вопросы о том, сколько будут стоить транспортные карты, где их приобрести, как ими пользоваться и на многие другие, представителей СМИ сотрудники акимата и компании Alem Pay ответили на брифинге сегодня, 3 ноября.

Наурзбай Мусин (в центре)

- С установкой валидаторов будет 8 способов оплаты за проезд, включая оплату обычной банковской картой, с помощью NFC, QR-кода, SMS, сайта Alem Pay, - пояснил на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН. - Для взрослого населения, пенсионеров и детей будут карты разного цвета: синие, зеленые и красно-оранжевые. Пока стоимость всех карт - 370 тенге, но уже с 10 декабря карты для взрослых будут стоить 500 тенге, а для детей и пенсионеров цена останется прежней.

Транспортные карты, в первую очередь, нужны будут пенсионерам и детям, чтобы воспользоваться правом на льготный проезд. Для пенсионеров по карте плата составит 70 тенге, для детей - 40 тенге. Все остальные пассажиры могут оплачивать проезд по банковской карте.

- Если вы оплатите проезд семью способами безналичного расчета, плата за проезд будет 80 тенге, - объяснил Мусин. - Если наличными деньгами - 150 тенге с 1 января 2021 года. С каждой транзакции 9,25% будут возвращаться компании Alem Pay, которая потратила 80 млн тенге на установку валидаторов во всех автобусах Костаная. Перевозчикам этот процент будет субсидировать городской бюджет. В связи с чем мы будем требовать от перевозчиков безопасных перевозок. От пассажиров не должно быть жалоб на грубость, курение, нарушение ПДД, разговоры водителя по сотовому телефону. Ну и, конечно, белая рубашка и галстук - в первую очередь.

Генеральный директор ТОО Alem Pay Николай ЦОЙ сообщил, что окупить затраты фирма планирует в течение 1,5-2-х лет, но все будет зависеть от пассажиропотока.

- Срока годности у карты нет, можно приобрести одну карту на всю жизнь и пополнять ее, - пояснил Цой. - Как заблокировать ее, если потеряли? Этот вопрос пока прорабатывается. Изначально планировалась интеграция с «Казпочтой», которая выдает свои социальные карты бесплатно. Их планировали предоставлять детям и пенсионерам. Но выяснилось, что бесплатно такие карты выдаются только на год, потом нужно ежегодно платить за их обслуживание. Из-за технических трудностей пришлось отказаться от бесплатных карт.

Карты для детей и и пенсионеров должны появиться в продаже с 15 ноября во всех ТРЦ и других пунктах продаж.

Подробнее о том, как будет работать пассажирский транспорт Костаная, читайте в ближайшем номере "НГ"

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

