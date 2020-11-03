Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области продолжает рассматривать уголовное деле в отношении бывшего заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования управления образования Руслана ШУГАЕВА.

Он обвиняется в том, что подстрекател менеджера ТОО «Альянс СИ» к даче взятки в особо крупном размере. Управление образование закупало у этой фирмы для дистанционного обучения 4 600 компьютеров по 250 000 тенге каждый на общую сумму 1 млрд 150 тысяч тенге.

Согласно материалам уголовного дела, Шугаев обещал, что компьютеры закупят именно у ТОО «Альянс СИ» способом из одного источника и беспрепятственно подпишут акт выполненных работ.

В ходе судебного разбирательства он заявил, что действовал по указанию бывшего руководителя управления образования Василия ЦЫМБАЛЮКА, который сейчас возглавляет ОО «Локальный профсоюз работников образования». На Цымбалюка тоже было заведено уголовное дело в связи с показаниями Шугаева, который сообщил, что именно руководитель управления определил размер взятки от ТОО «Альянс СИ» - 14 млн тенге. Но позже следствие прекратили за отсутствием состава преступления, Цымбалюка перевели в статус свидетеля. В этом качестве его и допросили 2 ноября.

В суде Василий Цымбалюк пояснил, что в связи с пандемией был объявлен спецпорядок, поэтому закупка проводилась из одного источника. Самым надежным оказалось ТОО «Альянс СИ», у которого управление образования и приобрело крупную партию компьютеров.

- Отбор поставщика по моему требованию был поручен Руслану Шугаеву, который, по сути, являлся заместителем главного бухгалтера, - сообщил Цымбалюк. - После тщательного анализа было выбрано ТОО «Альянс СИ». Договоры я не подписывал, потому что сразу передал свою ЭЦП своему заместителю, главному бухгалтеру, заместителю бухгалтера. В моей работе с ежедневным контролем бюджетных средств невозможно участвовать еще и в госзакупках. ЭЦП была передана в связи с высоким уровнем доверия к этим людям. Для меня было большим сюрпризом узнать, что они оказались замешаны в противоправных действиях, да еще и обвинили меня! В моем кабинете прошли обыски, никаких денег у меня не нашли. 20 июля я получил документы о том, что уголовное преследование в отношении меня прекращено.

На уточняющие вопросы прокурора и адвокатов Цымбалюк отвечал, что не владел своей ЭЦП практически с начала своей работы на должности руководителя управления образования. И в течение 1 года и 4 месяцев цифровая подпись «постоянно была у сотрудников». При приемке компьютеров он создал комиссию из IT-специалистов из центра информатизации, который находится в ведении управления образования.

- Специалисты проверили компьютеры, а также по моему поручению проверили программное обеспечение, соответствие технической спецификации, - объяснил Цымбалюк. - Но это не означало, что я препятствовал деятельности ТОО «Альянс СИ». Я давал указание тщательно их проверить. Деньги большие, ответственность огромная. Для меня было главное - чтобы компьютеры дошли до детей. Что в итоге и получилось.

- Объем поставки более 1 млрд тенге, - уточнила судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - Ваша ЭЦП была чуть ли ни у всего управления образования, в акте приемки компьютеров вы толком не участвовали. Вы что вообще ничего не контролировали?

- То, что моя ЭЦП была у других сотрудников, связано с высоким уровнем доверия к ним, - повторил Цымбалюк. - Я практически целыми днями находился в акимате на совещаниях, приходил на работу в 6 утра, это все могут подтвердить. Такие договора у нас проходят десятками чуть ли не ежедневно...

- Ваш подчиненный с высоким уровнем доверия сейчас обвиняется в особо тяжком преступлении, - заметила Сгаиндыкова. - А вы не контролировали даже процесс переговоров с поставщиком? Вам известно, что Шугаев говорит по этому делу? Что вы переговаривались с менеджером ТОО «Альянс СИ» Тамарой Янсыбаевой в мессенджере Telegram? А потом рекомендовали ему пойти на больничный, "поймать тишину"...

- По поводу Янсыбаевой он говорит неправду, я не общался с ней в Telegram, - ответил Цымбалюк. - Да, я рекомендовал ему уйти на больничный, потому что у нас большие нагрузки, потому что хотел, чтобы люди выходили здоровыми на работу.

- Почему весь процесс переговоров с поставщиками вы возложили именно на Шугаева? - поинтересовалась судья.

- Не могу ответить на этот вопрос, - сказал Цымбалюк. - Мое дело, как руководителя, было своевременно обеспечить процесс поставки компьютеров, пока они не подорожали. На момент их покупки стоимость одного компьютера равнялась 247 000 тенге, потом поднялась до 270 000 тенге. Меня очень волновал вопрос освоения бюджетных средств. И самый главный вопрос - чтобы компьютеры дошли до детей, что в итоге и было выполнено. Дети вовремя получили компьютеры, поставка не была сорвана.

- Давайте подытожим: вашей ЭЦП мог пользоваться практически, кто угодно, - отметила судья. - Акт приемки тоже прошел без вас. При этом вы говорите, что строго контролировали освоение бюджетных средств...

- Это - образование, за ним - тройная ответственность и двойной присмотр, - ответил Василий Цымбалюк. - Я 18 лет работаю на госслужбе, большую часть из них - на руководящих должностях. У меня много наград за работу в сфере образования. Я сам всегда строго соблюдал законодательство, а своих сотрудников я не просто просил, я требовал соблюдать законы. Особенно при проведении госзакупок.

- Поэтому вашу ЭЦП имело почти все управление образования, - заметил прокурор.

Цымбалюк вновь отвечал, что у него был «высокий уровень доверия» к подчиненным, что для него стало «большим сюрпризом» участие его сотрудника в противоправных действиях. И в очередной раз добавил, что компьютеры дошли до детей, а это самое главное.

- Почему вы уволились из управления образования? - спросила судья. - Уход связан с этим делом?



- Нет, не связан, - ответил Василий Цымбалюк.- Уволился по собственному желанию.

Суд продолжил изучение материалов уголовного дела. Очередное слушание назначено на 10 ноября.

