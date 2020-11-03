Вопрос отмены автоматического подключения к роумингу изучают власти Казахстана, передает корреспондент агентства КазТАГ.

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«Министерством для контроля подключения услуги роуминг как при въезде в приграничные стран, так и при нахождении на территории Республики Казахстан рассматривается вопрос отмены автоматического подключения к сетям операторов сотовой связи других стран, а возможность подключения рассмотреть лишь при соответствующем запросе абонента у операторов связи либо при наборе соответствующей комбинации», - говорится в представленном в понедельник ответе министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина на запрос группы депутатов мажилиса касательно ситуации со связью в приграничных регионах Казахстана.

Вместе с тем, добавил он, для максимального охвата населения Казахстана услугами широкополосного доступа к Интернет (ШПД), МЦРИАП совместно с операторами сотовой связи реализуется проект по строительству сетей мобильной связи 3G/4G и радиотехнологии FWA в селах с числом жителей от 250 человек и более.

«В рамках данного проекта до конца 2020 года планируется охват мобильным ШПД 928 СНП (сельских населенных пунктов – КазТАГ): 635 СНП – по технологиям 3G и/или 4G, 293 – по радиотехнологии FWA. На сегодняшний день к мобильному ШПД подключены 118 СНП, оставшиеся 810 СНП, будут подключены до конца 2020 года», - заверил Мусин.