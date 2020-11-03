Пока такие инспекции есть только в Нур-Султане, Алматы, Акмолинской и Костанайской областях, передает Informburo.kz

Вопросы состояния пожарной безопасности в отопительный период обсудили на заседании Правительства.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что в Шымкенте, Алматы, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях наблюдается рост количества пожаров, гибели и травмирования людей. По словам Аскара Мамина, причиной этому стала неправильная эксплуатация электрооборудования и систем печного отопления. Премьер-министр указал на недостаточное оснащение противопожарной службы в Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин назвал системные проблемы по обеспечению безопасности населения:

Отдалённость пожарных частей от населённых пунктов;

Неудовлетворительное состояние противопожарного водоснабжения (по республике в неисправном состоянии находится свыше 15 тысяч пожарных гидрантов ).

). Во время строительства не учитываются подъезды для проезда пожарной техники, есть отклонения от проектов при строительстве. Всего по республике с грубыми нарушениями эксплуатируется 263 объекта.

Глава правительства поручил:

Продолжить работу по выявлению нарушений и контролю за состоянием пожарной безопасности, особенно в жилом секторе и общественных объектах.

Акиматам регионов обеспечить пожарную безопасность объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Взять на особый контроль работу котельных, расположенных в объектах социальной сферы. Ускорить решение вопросов их выноса за пределы зданий. Продолжить работу по созданию пожарных постов в населённых пунктах, где отсутствуют подразделения противопожарной службы.

в населённых пунктах, где отсутствуют подразделения противопожарной службы. Разработать и утвердить новую дорожную карту о материально-техническом оснащении на следующий трёхлетний период с 2021 года.

на следующий трёхлетний период с 2021 года. Акиматам следовало создать газотехническую инспекцию и проводить проверки всего газового оборудования. Но это сделали только в столице, Алматы, Акмолинской и Костанайской областях. В течение месяца создать газотехническую инспекцию и обеспечить соответствующий контроль должны все регионы.

Ответственным за координацию между госорганами по этим вопросам назначили заместителя премьер-министра Романа Скляра.