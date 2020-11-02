Сразу пять митингов проходит в Бишкеке
В Бишкеке одновременно проходит пять митингов, передает zakon.kz.
Sputnik Кыргызстан пишет, что возле здания правительства в Бишкеке проходят митинги. Первый организовали энергетики, недовольные увольнением прошлого гендиректора и считают, что нового назначили незаконно.
Второй организовали энергетики, которые наоборот поддерживают нового гендиректора.
Третий организовали продавцы с рынка "Дордой". Требуют посодействовать в решении проблемы с закрытием границ. Говорят, что их товар простаивает на границе с Китаем уже третий месяц. Товар не отдают, несмотря на уплату налогов и таможенных сборов.
Четвертую акцию протеста организовали женщины из движения "Айымдар кыймылы". Они выступают против беззакония и политических гонений, а также требуют провести люстрацию, обещанную новой властью.
Участники пятого митинга требуют провести кредитную амнистию и хотят отставки председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.
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