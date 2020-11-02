Заработать, воспользовавшись пандемией из-за коронавируса, решил 25-летний житель областного центра. Он разместил объявление о продаже резиновых перчаток на одном из сайтов и получил от троих казахстанцев, сделавших у него заказы, более 2,5 млн тенге.

Нашли мошенника костанайские полицейские во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» 27-28 октября.

Иллюстративное фото sc02.alicdn.com

- Житель Алматинской области отправил подозреваемому деньги в сумме более 1,5 млн тенге на 36 тысяч пар резиновых перчаток. Товар так и не поступил заявителю. Таким же образом злоумышленник обманул жителей СКО и Акмолинской областей на сумму 130 тысяч и 900 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кроме того, в период проведения ОПМ полицейские задержали 26-летнего костанайца, оформлявшего микрокредиты на жителей областного центра. Полиции известно о пяти фактах мошенничества.

- Общий ущерб, нанесенный заявителям, составил более миллиона тенге. К примеру, на одного из потерпевших кредит был оформлен на сумму почти 900 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в полиции, за два дня раскрыто 13 интернет-мошенничеств. По всем фактам проводятся досудебные расследования.