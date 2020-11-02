Радио и телеканалы не будут работать с 3.00 до 17.00.

"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.

Национальный оператор телерадиовещания приносит извинения за временные неудобства.

Комплексные профилактические работы проводятся один раз в квартал.