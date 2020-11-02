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19 ноября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио

2 ноября 2020, 09:03 |  Государство

"Казтелерадио" будет проводить профилактические работы с 03.00 до 17.00, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото kuzbass-today.ru

В Казахстане 19 ноября временно отключат все телеканалы и радио, сообщает пресс-служба АО "Казтелерадио".

Радио и телеканалы не будут работать с 3.00 до 17.00.

"Будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В связи с этим на время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", – говорится в сообщении.

Национальный оператор телерадиовещания приносит извинения за временные неудобства.

Комплексные профилактические работы проводятся один раз в квартал.
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Комментарии к новости
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1835
Re: 19 ноября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 02.11.20 - 10:12
#1
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Может после профилактики все эти Хабары, Евразии, 1 каналы и тем более всякие Алау и Кустанай-Казахстан, вовсе отключить? Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти сии каналы смотрит?
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1912
19 ноября в Казахстане временно приостановят работу телевидение и радио
Отправлено: 02.11.20 - 10:25
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти сии каналы смотрит?


Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5663
Re: 19 ноября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 02.11.20 - 11:10
#3
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Цитата-/Может после профилактики все эти Хабары, Евразии, 1 каналы и тем более всякие Алау и Кустанай-Казахстан, вовсе отключить? Неужели кто-то в здравом уме и трезвой памяти сии каналы смотрит?/



Смотрят ещё как и ещё вызывают на различные городские проблемы для освещения в эфире и если ты их не смотришь это не показатель)
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
693
Re: 19 ноября в Казахстане временно приостановят работу...
Отправлено: 02.11.20 - 16:07
#4
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Да уж... Беда пришла откуда не ждали.
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